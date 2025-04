Ho un tumore non so come andrà a finire La bellissima della tv pubblica le foto choc

La diagnosi di tumore cerebrale per una celebre attrice americana è giunta inaspettata e devastante. Nel febbraio del 2024, la sua vita è cambiata radicalmente a causa di una serie di sintomi debilitanti come vista offuscata e dolori intensi alla testa. In ospedale, i medici hanno rivelato la presenza di tumori multipli in fase avanzata, sviluppatisi silenziosamente da almeno sei mesi. Dopo trattamenti intensivi e un'operazione chirurgica impegnativa, ha scelto di mostrarsi al Women's Cancer Research Fund a Beverly Hills, dimostrando un coraggio ineguagliabile. Durante l'evento, ha dichiarato con emozione: "Non so se vivrò, ma sono felice". Nel descrivere la sua esperienza, ha aggiunto: «Guardando la foto della serata, ho trovato una pace interiore grazie al supporto della mia famiglia e degli amici.

Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 🔗tpi.it

Samuele Bersani “Ho avuto un tumore ai polmoni” - MILANO (ITALPRESS) – “Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”. Lo ha detto Samuele Bersani, sul palco degli Arcimboldi a Milano, parlando della malattia che nel novembre scorso lo ha costretto ad annullare il tour per curarsi. 🔗unlimitednews.it

