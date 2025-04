Ho messo questo ingrediente nella ciotola del mio gatto e ora ha il pelo lucidissimo | Rimedio in casa facile ed economico | lo consigliano tutti i veterinari

gatto bello e con il pelo lucidissimo c’è un segreto che puoi utilizzare senza acquistare alcun prodotto specifico.Il pelo del gatto è uno specchio della sua salute generale. Un manto lucente, morbido e ben curato è uno dei segnali più immediati che ci indica che il nostro amico felino sta bene, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Al contrario, un pelo opaco, arruffato o grasso può essere il primo campanello d’allarme di un malessere sottostante. Prendersi cura della bellezza del mantello non è dunque solo una questione estetica, ma anche un modo per monitorare il benessere del nostro micio.Una delle prime cose da osservare quando il pelo del gatto perde lucentezza è l’alimentazione. Il pelo è composto quasi interamente da proteine e la loro qualità e quantità nella dieta influiscono direttamente sull’aspetto del manto. Ilfogliettone.it - Ho messo questo ingrediente nella ciotola del mio gatto e ora ha il pelo lucidissimo | Rimedio in casa facile ed economico: lo consigliano tutti i veterinari Leggi su Ilfogliettone.it Per avere unbello e con ilc’è un segreto che puoi utilizzare senza acquistare alcun prodotto specifico.Ildelè uno specchio della sua salute generale. Un manto lucente, morbido e ben curato è uno dei segnali più immediati che ci indica che il nostro amico felino sta bene, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Al contrario, unopaco, arruffato o grasso può essere il primo campanello d’allarme di un malessere sottostante. Prendersi cura della bellezza del mantello non è dunque solo una questione estetica, ma anche un modo per monitorare il benessere del nostro micio.Una delle prime cose da osservare quando ildelperde lucentezza è l’alimentazione. Ilè composto quasi interamente da proteine e la loro qualità e quantitàdieta influiscono direttamente sull’aspetto del manto.

Approfondimenti da altre fonti

Lotta Scudetto, Di Francesco: «Il Napoli è una delle favorite, ma ho messo sempre davanti l’Inter…» - di RedazioneLotta Scudetto, Di Francesco: «Il Napoli è una delle favorite, ma ho messo sempre davanti l’Inter…» Le parole del tecnico del Venezia Nella conferenza stampa pre Venezia Napoli, Eusebio Di Francesco, ha parlato cosi del match e della lotta Scudetto: LE PAROLE- «Sarà una partita difficilissima, loro ci vorranno azzannare, conoscendo Conte. Sarà la seconda della classe contro la penultima, vorranno fare la partita, ma noi non vogliamo essere da meno, andando oltre a tutto, con la grinta e la mentalità giuste. 🔗internews24.com

“Sono stata aggredita sul bus a Milano. Mi hanno messo le mani sul collo per strapparmi la catenina. Ho cominciato a urlare”: paura per Loredana Lecciso - Tanta paura per Loredana Lecciso che è stata aggredita a Milano a bordo di un autobus. Un uomo ha tentato di strapparle una catenina d’oro che aveva al collo, causandole qualche escoriazione. La vittima dell’aggressione ha raccontato di non aver più preso i mezzi pubblici: “Mi avevano detto che Milano era diventata una città più insicura e devo ammettere che avevano ragione. Più che per me sono preoccupata per i miei figli che vivono qui. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump al Congresso Usa: “Ho messo fine alla tirannia ‘woke’” - Donald Trump è tornato davanti al Congresso degli Stati Uniti per la prima volta da quando è stato eletto presidente. Molti gli argomenti affrontati dal tycoon, tra cui il tema della cosiddetta ‘cultura woke’. “Ho messo fine alla tirannia delle cosiddette ‘politiche di diversità, equità e inclusione’ in tutto il governo federale e nel settore privato delle forze armate”, ha dichiarato Trump. “Il nostro Paese non sarà più ‘woke’”, ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca tra gli applausi dei deputati e senatori repubblicani e i membri del governo. 🔗lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una verdura brasiliana ingrediente base di una ciotola poke bowl; Non solo sushi: 5 ricette giapponesi autentiche a base di riso; Olio di palma: trovato in 94 biscotti su 100. Vi spieghiamo perchè. 🔗Su questo argomento da altre fonti