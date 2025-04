Ilfattoquotidiano.it - “Ho bisogno di morire presto”, Laura Santi e la scelta della Svizzera per il suicidio assistito

Denunce e un’infinita attesa di risposte per avere una “tregua”. Ma è da novembre, dopo l’ok dell’Asl , cheattende ilmedicalmente. “Sto peggiorando sempre di più” “hodi” e “ho quindi preso contatto con un’organizzazione che si occupa di fornire l’aiuto alla morte volontaria in” fa sapere la 50enne, giornalista perugina affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, tramite l’associazione Luca Coscioni. La donna ha avviato l’iter per accedere alnon ancora concluso in attesa di conoscere modalità di esecuzione e l’individuazione del farmaco.“Amici, in questi mesi non ci siamo sentiti ma io sto peggiorando sempre di più” ha scritto. “Sono stata capace di risolvere – ha aggiunto – i miei problemi assistenziali, ho trovato persone che mi assistono validissime, rischiavo di perdere i fondi per l’assistenza e ne sono venuta a capo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it