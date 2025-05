Ho avuto tre aborti in due anni | che esami devo fare?

“Negli anni ho avuto tre donne contro, senza che provassero nemmeno a capire cos’era Miss Italia e chi raccontava. Quando è morto mio padre c’è chi ha sperato che mi levassi di torno”: lo sfogo di Patrizia Mirigliani - “Non volevo che edulcorassero le cose o che ne facessero una celebrazione, però è vero, sono stati impietosi. Quando l’ho visto non ci ho dormito la notte“. Chi parla è Patrizia Mirigliani, e il riferimento è a “Miss Italia non deve morire“, il docufilm in arrivo il 26 febbraio su Netflix. Il concorso di bellezza da diversi anni vive un periodo difficile, e pensare che in passato era uno degli eventi più seguiti in tv. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi, chi sono i tre figli Alba, Carlo e Evelina e chi sono le tre madri: “Ho avuto tre storielle, ma ho scelto di riconoscerli” - Vittorio Sgarbi, il celebre critico d’arte, politico, opinionista e personaggio televisivo, ha tre figli nati da tre donne diverse, si chiamano Alba (nella foto in alto assieme al papà), Evelina e Carlo. Lui stesso, tempo fa, ha rivelato con naturalezza di poter essere il potenziale padre di una quarantina di figli. Sono state moltissime le relazioni che ha intrapreso negli anni, anche passeggere o destinate a rimanere semplici notti di passione. 🔗metropolitanmagazine.it

"Ho avuto tre aborti in due anni: che esami devo fare?" - In caso di aborti ricorrenti e ripetuti, quali esami fare per capire la causa? La risposta del ginecologo su GravidanzaOnLine. 🔗gravidanzaonline.it

«Ho avuto sette aborti ma non ho mai perso la speranza. All'inizio mi sentivo sbagliata, oggi ho quattro figli» - È la storia di una mamma che non ha mai smesso di combattere. Un percorso ricco di traumi e ostacoli, ma anche di resilienza, determinazione e amore. La protagonista è Carmen Grove, una mamma di ... 🔗msn.com

Rosanna Lambertucci a Domenica In: «Ho avuto 6 aborti, dopo è arrivata mia figlia Angelica e sono diventata una mamma possessiva» - Rosanna Lambertucci racconta a Domenica In la sua esperienza da mamma. «Mia figlia Angelica è la settima, prima di lei ho perso 6 figli. Per questo quando è arrivata sono stata molto possessiva». 🔗msn.com