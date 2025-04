Her Story recensione | la commedia femminista che ha conquistato la Cina

Una commedia femminista che sala dopo sala ha conquistato il pubblico cinese sbaragliando la concorrenza e sfuggendo alle maglie della censura. Si chiama Her Story, è il secondo film della trentatreenne Shao Yihui, regista che ha fatto dell'avanguardia una scelta stilistica; in Cina, dove è uscito quasi in sordina alla fine dello scorso novembre, è diventato nel giro di appena due settimane campione di incassi, sfidando al botteghino film ad alto budget. Presentato in anteprima internazionale al Far East Film Festival, all'inizio il titolo è stato distribuito solo in poche città, ma è grazie al passaparola se nell'arco di pochissimo tempo è riuscito a conquistare il pubblico.

