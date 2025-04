Hellas Verona Juventus Primavera quando si giocherà l’importante match in vista dei playoff | ufficiali data e orario della sfida

Hellas Verona Juventus Primavera, quando si giocherà l’importante match: data e orario della partita dei bianconeriLa Juventus Primavera si sta giocando l’accesso ai playoff in queste ultime partite. Quella contro l’Hellas Verona sarà molto importante in quanto i veneti sono in corsa per quest’obiettivo come i bianconeri e sono a meno tre punti dalla squadra di Magnanelli.Sono ufficiali data e orario della sfida: sabato 10 maggio 2025 alle 13:00 e sarà visibile su Sportitalia. Un test da non sbagliare e che sarà sicuramente complicato. .com 🔗 Juventusnews24.com - Hellas Verona Juventus Primavera, quando si giocherà l’importante match in vista dei playoff: ufficiali data e orario della sfida sipartita dei bianconeriLasi sta giocando l’accesso aiin queste ultime partite. Quella contro l’sarà molto importante in quanto i veneti sono in corsa per quest’obiettivo come i bianconeri e sono a meno tre punti dalla squadra di Magnanelli.Sono: sabato 10 maggio 2025 alle 13:00 e sarà visibile su Sportitalia. Un test da non sbagliare e che sarà sicuramente complicato. .com 🔗 Juventusnews24.com

