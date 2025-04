Heather Graham | Sono felice di non avere avuto figli

Heather Graham ha parlato della sua scelta di non diventare madre spiegando perché ammira chi decide di non avere figli. Heather Graham ha commentato la sua scelta di non avere figli, sottolineando come le donne siano spesso giudicate negativamente se decidono di non diventare madri. L'attrice, intervistata da The Guardian, ha spiegato che ogni tanto ha dei dubbi riguardanti le sue scelte personali, ma che cerca di apprezzare costantemente la sua vita. Il commento dell'attrice L'attrice Heather Graham, ha spiegato: "Direi che per l'80% del tempo mi sento felice di non avere figli e mi sento libera e mi sento davvero bene per la scelta presa, e forse il 20% del tempo mi chiedo come sarebbe stata diversa la mia vita."

