Hanno arrestato don Nicola Fabiana morta a 32 anni svolta choc sul caso

Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118 e rugbista, deceduta nella notte tra l’1 e il 2 aprile tra Turi e Putignano, in provincia di Bari. Oggi la vicenda assume contorni ancora più drammatici, perché don Nicola D’Onghia, parroco 54enne, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della giovane donna.Le indagini Hanno portato alla luce elementi che Hanno spinto la magistratura a disporre la misura cautelare nei confronti del sacerdote. Fabiana Chiarappa era molto conosciuta e amata nella zona. Oltre al suo lavoro al 118 come soccorritrice, era una giocatrice attiva nel Bears Rugby Capurso e faceva parte anche del Bisceglie Rugby, che l’ha ricordata con affetto attraverso numerosi messaggi di cordoglio. 🔗 Un’intera comunità è sconvolta dalla tragica morte diChiarappa, 32, soccorritrice del 118 e rugbista, deceduta nella notte tra l’1 e il 2 aprile tra Turi e Putignano, in provincia di Bari. Oggi la vicenda assume contorni ancora più drammatici, perché donD’Onghia, parroco 54enne, è statoe posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della giovane donna.Le indaginiportato alla luce elementi chespinto la magistratura a disporre la misura cautelare nei confronti del sacerdote.Chiarappa era molto conosciuta e amata nella zona. Oltre al suo lavoro al 118 come soccorritrice, era una giocatrice attiva nel Bears Rugby Capurso e faceva parte anche del Bisceglie Rugby, che l’ha ricordata con affetto attraverso numerosi messaggi di cordoglio. 🔗 Caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fabiana Chiarappa investita e uccisa: cos’hanno trovato nell’auto di don Nicola D’Onghia, indagato per omicidio stradale - Le indagini sull’incidente che ha portato alla tragica morte di Fabiana Chiarappa, giovane soccorritrice del 118 e appassionata rugbista di 32 anni, stanno facendo emergere nuovi dettagli. Gli accertamenti tecnici sulla Fiat Bravo di don Nicola D’Onghia, 54 anni, attualmente indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, hanno evidenziato la presenza di tracce di sangue sull’automobile. Un riscontro che complica ulteriormente il quadro e solleva interrogativi ancora senza risposta sulla dinamica dei fatti avvenuti la sera del 2 aprile. 🔗thesocialpost.it

“Ho sentito un rumore, come se avessi colpito una pietra”: arrestato a Bari don Nicola, il prete indagato per la morte di Fabiana Chiarappa. Tracce di sangue sulla sua auto - È stato arrestato oggi, 29 aprile, con l’accusa di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso don Nicola d’Onghia, il prete indagato per la morte della 32enne Fabiana Chiarappa avvenuta la sera dello scorso 2 aprile. Il prete, sacerdote di Turi (Bari), si trova ora ai domiciliari e nei suoi confronti il gip del Tribunale di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. 🔗ilfattoquotidiano.it

Arrestato don Nicola D'Onghia per omicidio stradale e omissione di soccorso - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all'incidente in cui lo scorso 2 aprile è morta la 32enne Fabiana Chiarappa. La donna viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 172, tra Turi e Putignano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita fuori strada, colpendo un muretto a secco. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Bari, arrestato don Nicola D’Onghia: avrebbe investito Fabiana Chiarappa e sarebbe scappato; Incidente a Turi, ai domiciliari don Nicola D'Onghia: «Ha travolto Fabiana Chiarappa ed è scappato»; Fabiana Chiarappa investita e uccisa, arrestato don Nicola D'Onghia: la fuga e le tracce di sangue; Il prete Nicola D'Onghia arrestato per l'omicidio stradale di Fabiana Chiarappa, travolta tra Turi e Putignano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, arrestato don Nicola D'Onghia - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione ... 🔗msn.com

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, arrestato don Nicola D'Onghia: la fuga e le tracce di sangue - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga ... 🔗msn.com

Il sacerdote che ha ucciso una soccorritrice del 118: "L'ha investita ed è scappato" - L'incidente a Putignano. Il religioso ha detto di avere sentito un rumore, ma di non avere visto la ragazza o la sua moto. Le analisi hanno fatto emergere tracce di sangue sulla carrozzeria ... 🔗today.it