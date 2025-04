Ha garantito il sostentamento economico di Messina Denaro | arrestato Antonio Messina inteso l' avvocato

arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Palermo, Antonio Messina, 79 anni, inteso "L'avvocato", "indagato quale partecipe a Cosa nostra". È accusato di aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia.

