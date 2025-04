Gulin impazzisce e inizia a fare gesti osceni all’arbitro scene mai viste | Tu chupa! Sì chupa

Gulin che si è fatto squalificare quando era ad un passo dalla vittoria. gesti osceni espliciti nei confronti del giudice di sedia. 🔗 Inspiegabile sciocchezza di Svyatoslavche si è fatto squalificare quando era ad un passo dalla vittoria.espliciti nei confronti del giudice di sedia. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Italia-Danimarca, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: si inizia a fare sul serio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, partita valevole per la seconda giornata del gruppo 4 della Nations League di calcio femminile 2025. Si alza il livello per la nazionale di Andrea Soncin, che torna in campo pochi giorni dopo la vittoria per 1-0 contro il Galles. 🔗oasport.it

Presentazione e test Ferrari: Lewis Hamilton inizia a fare sul serio. - Dopo le varie presentazioni de i primi contatti con la squadra Lewis Hamilton tra il 4 ed il 5 febbraio è finalmente sceso al volante di una Ferrari seppur nella precedente configurazione 2024 con la quale ha corso l’ex Carlos Sainz. Questo per consentire al pilota inglese di prendere confidenza sia con la vettura che [...] 🔗mondouomo.it

Inizia un mese di scioperi nel trasporto aereo: cosa fare e come comportarsi in caso di volo cancellato - L’inverno che stiamo vivendo è uno dei più freddi e piovosi degli ultimi 5 anni. Dal punto di vista delle proteste e delle agitazioni sindacali, invece, è stato uno dei più caldi di sempre. Da dicembre a oggi ci sono stati almeno uno o due scioperi nazionali o regionali al mese nel settore del trasporto […] L'articolo Inizia un mese di scioperi nel trasporto aereo: cosa fare e come comportarsi in caso di volo cancellato è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

Gulin impazzisce e inizia a fare gesti osceni all’arbitro, scene mai viste: “Tu, chupa! Sì, chupa”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gulin impazzisce e inizia a fare gesti osceni all’arbitro, scene mai viste: “Tu, chupa! Sì, chupa” - In totale controllo della situazione, Gulin però ha perso letteralmente la lucidità dopo il punto che gli ha permesso di allungare il suo vantaggio su Sanchez Quilez. La testa di serie numero 6 del ... 🔗fanpage.it