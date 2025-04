Guinea Bissau parla l’attivista arrestata | Ora libera ma incubo non è finito

libera dopo dieci giorni e dieci notti che sono sembrati dieci mesi'' in un carcere in Guinea-Bissau. libera, ma ''non so ancora a quali condizioni'', dice all'Adnkronos Valentina Cirelli, l'attivista e imprenditrice italiana arrestata il 19 aprile scorso, spiegando che nel Paese è in corso ''lo sciopero dei . 🔗 (Adnkronos) – "Sono molto stanca, ma finalmentedopo dieci giorni e dieci notti che sono sembrati dieci mesi'' in un carcere in, ma ''non so ancora a quali condizioni'', dice all'Adnkronos Valentina Cirelli, l'attivista e imprenditrice italianail 19 aprile scorso, spiegando che nel Paese è in corso ''lo sciopero dei . 🔗 Periodicodaily.com

Guinea-Bissau, liberata l’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli: «10 giorni che sono sembrati mesi» - «Sono libera, sono molto stanca ma sto bene». Con queste parole affidate a Facebook, Valentina Cirelli Agwineriün – l’imprenditrice e attivista ligure fermata il 18 aprile scorso in Guinea-Bissau dove vive da circa venti anni – ha annunciato la sua scarcerazione. «Sono stati 10 giorni e notti che sembravano mesi, è stato molto difficile per le condizioni, ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente», si legge sui social. 🔗open.online

Guinea Bissau, Valentina Cirelli è libera: l’attivista italiana era stata arrestata il 19 aprile - L'attivista italiana Valentina Girelli è stata rilasciata dalle forze dell'ordine della Guinea Bissau. Era stata presa in custodia lo scorso 19 aprile perché avrebbe preso parte il giorno precedente a manifestazioni condite da atti vandalici. Fondamentale il lavoro della Farnesina e dell'ambasciata italiana di Dakar L'articolo Guinea Bissau, Valentina Cirelli è libera: l’attivista italiana era stata arrestata il 19 aprile proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau: “Nessuna prova di reato” - Valentina Cirelli, di origine lericina, partecipava alla protesta delle donne native nella zona di Varela contro un progetto di scavi minerari. La rete di pressione internazionale intorno al suo caso ha giocato un ruolo importante per la liberazione 🔗ilsecoloxix.it

