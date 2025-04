Guida TV Sky Cinema e NOW | Pacific Rim Martedi 29 Aprile 2025

Martedi 29 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore."Pacific Rim", diretto da Guillermo Del Toro, è un capolavoro visivo che unisce sci-fi e azione pura. Con Idris Elba e Charlie Hunnam protagonisti, la pellicola racconta la lotta di due piloti contro gigantesche creature aliene che minacciano la Terra. Un film adrenalinico e spettacolare, che rende l'immensità della battaglia tra umano e mostruoso un'esperienza indimenticabile. La potrai vedere su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301. Per un tuffo nelle vicende vere, "Hurricane - Il grido dell'innocenza" racconta la storia di Rubin "Hurricane" Carter, un pugile accusato ingiustamente di omicidio. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Pacific Rim, Martedi 29 Aprile 2025 Leggi su Digital-news.it 29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore."Rim", diretto da Guillermo Del Toro, è un capolavoro visivo che unisce sci-fi e azione pura. Con Idris Elba e Charlie Hunnam protagonisti, la pellicola racconta la lotta di due piloti contro gigantesche creature aliene che minacciano la Terra. Un film adrenalinico e spettacolare, che rende l'immensità della battaglia tra umano e mostruoso un'esperienza indimenticabile. La potrai vedere su SkyUno HD alle 21.15, canale 301. Per un tuffo nelle vicende vere, "Hurricane - Il grido dell'innocenza" racconta la storia di Rubin "Hurricane" Carter, un pugile accusato ingiustamente di omicidio.

Approfondimenti da altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Lunedi 7 Aprile 2025 - Lunedi 7 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 l'appuntamento è con Twisters, il ritorno ad alto tasso adrenalinico del disaster movie che ha segnato un’epoca. Protagonista è Kate, interpretata da Daisy Edgar-Jones, una ricercatrice che, dopo un tragico incidente durante una delle sue missioni, decide di lasciarsi alle spalle il mondo dei tornado. 🔗digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible III, Giovedi 27 Febbraio 2025 - Giovedì 27 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Mission: Impossible III", il terzo adrenalinico capitolo della celebre saga action diretto da J.J. Abrams, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman. 🔗digital-news.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Non sono quello che sono, Mercoledi 5 Marzo 2025 - Mercoledi 5 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Non sono quello che sono", un adattamento dell'Otello di Shakespeare scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. 🔗digital-news.it

Cosa riportano altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW: Napoli - New York, Lunedi 28 Aprile 2025; Guida TV Sky Cinema e NOW: The Outpost, Martedi 22 Aprile 2025; Guida TV Sky e NOW 27 Aprile - 3 Maggio: Napoli – New York, Il Robot Selvaggio; Guida TV Sky Cinema e NOW: Proposta incedente, Domenica 27 Aprile 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sky Cinema Due guida programmi Tv - Programmi tv su Sky Cinema Due oggi: guida tv del palinsesto di Sky Cinema 2 per sapere cosa fanno e cosa vedere su Sky Cinema Due hd grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce orarie. 🔗comingsoon.it

Guida alle Serie in TV tra 5 giorni di notte su Sky Cinema Family - Programmazione delle Serie TV nel palinsesto televisivo Sky Cinema Family per sapere delle Serie cosa fanno tra 5 giorni di notte ... 🔗comingsoon.it

Programmi Tv - Sky Cinema Collection - Amici di Maria De Filippi Uomini e Donne Grande Fratello Isola dei Famosi Beautiful Verissimo Le Iene Un posto al sole Pomeriggio Cinque Mattino Cinque La vita in ... 🔗libero.it