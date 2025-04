Guida pratica per insegnanti | una buona commedia sociale che racconta il mondo della scuola

Guida pratica per insegnanti, il nuovo film di Thomas Lilti che racconta in modo oggettivo un intero anno scolastico in una scuola superiore: nel cast Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulose e William LebghilCon Guida pratica per insegnanti Thomas Lilti prosegue il suo viaggio all’interno delle istituzioni scolastiche dopo Il primo anno, riproponendo la bizzarra ma azzeccatissima coppia formata da Vincent Lacoste e William Lebghil. Stavolta il racconto si fa oggettivo alla stregua della mera cronaca, limitandosi a osservare dall’esterno un microcosmo già di per sé ricchissimo. Al suo fianco un cast validissimo formato, oltre ai già citati Lacoste e Lebghil, da François Cluzet, Adèle Exarchopoulose, Louise Bourgoin e Lucie Zhang.Il senso dell’insegnamentoBenjamin (Vincent Lacoste), uno studente universitario senza reddito, accetta un impiego come professore a contratto in una scuola secondaria di Parigi. 🔗 .com - Guida pratica per insegnanti: una buona commedia sociale che racconta il mondo della scuola La nostra recensione diper, il nuovo film di Thomas Lilti chein modo oggettivo un intero anno scolastico in unasuperiore: nel cast Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulose e William LebghilConperThomas Lilti prosegue il suo viaggio all’interno delle istituzioni scolastiche dopo Il primo anno, riproponendo la bizzarra ma azzeccatissima coppia formata da Vincent Lacoste e William Lebghil. Stavolta il racconto si fa oggettivo alla streguamera cronaca, limitandosi a osservare dall’esterno un microcosmo già di per sé ricchissimo. Al suo fianco un cast validissimo formato, oltre ai già citati Lacoste e Lebghil, da François Cluzet, Adèle Exarchopoulose, Louise Bourgoin e Lucie Zhang.Il senso dell’insegnamentoBenjamin (Vincent Lacoste), uno studente universitario senza reddito, accetta un impiego come professore a contratto in unasecondaria di Parigi. 🔗 .com

