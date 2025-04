Guida il trattore da ubriaco ma l' accertamento della Polizia stradale è illegittimo | assolto

Guida del trattore da ubriaco, ma la richiesta di accertamento della Polizia stradale è illegittima e viene prosciolto dalle accuse.Secondo la Corte d'appello di Perugia è "illegittima la richiesta rivolta dagli agenti di Polizia stradale all'imputato di sottoporsi a prelievo.

