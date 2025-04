Guetta stasera a Belve chiederò risarcimento morale a don Matteo E su Raoul Bova…

Guetta, storica perpetua in don Matteo, tra gli ospiti della prima puntata di Belve condotto da Francesca Fagnani 🔗 Golssip.it - Guetta stasera a Belve, chiederò risarcimento morale a don Matteo. E su Raoul Bova… Ritratto esilarante di Nathalie, storica perpetua in don, tra gli ospiti della prima puntata dicondotto da Francesca Fagnani 🔗 Golssip.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Belve, anticipazioni, Nathalie Guetta: “Non essere nata zocc*la per me è stato un handicap” | VIDEO - Martedì 29 aprile inizierà la nuova stagione di Belve, Nathalie Guetta ha rivelato che le sarebbe piaciuto nascere "zocc*la". Poi ha parlato anche delle differenze tra lei e suo fratello David L'articolo Belve, anticipazioni, Nathalie Guetta: “Non essere nata zocc*la per me è stato un handicap” | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Nathalie Guetta a Belve: “Mi dispiace non essere stata più zoccola” - Da perpetua in Don Matteo al rimpianto di “non essere stata più zoccola”. Parola di Nathalie Guetta, ospite domani – martedì 29 aprile – di Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2 a Belve. L’attrice francese naturalizzata italiana, reduce dal viaggio a Pechino Express, ci tiene a dire che la sua “non è una battuta”. Davvero mi dispiace non essere stata più zoccola, la zoccola che è in me era minuscola, era pochissima, quindi collegata con l’aggressività. 🔗davidemaggio.it

Belve, Nathalie Guetta :"Non nascere zocc**a è un handicap". La risposta spiazza Fagnani - Nella prima puntata di Belve, Francesca Fagnani intervisterà Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta. La puntata andrà in onda il 29 aprile su Rai2. Sui social ufficiali di Rai2 stanno promuovendo la puntata condividendo degli estratti video delle interviste e in quella di Guetta... 🔗today.it