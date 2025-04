Guerre & Pace FilmFest 2025 | bando cortometraggi modalità e scadenze della XXIII edizione di Nettuno

Al via la quinta edizione del bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della Pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XXIII edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace.

Al via il bando gratuito per cortometraggi del Guerre&Pace Filmfest 2025 - Guerre&Pace Filmfest 2025 XXIII edizione Nettuno (Roma), 21/27 luglio 2025 Al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace Iscrizione entro il 3 giugno 2025 Al via la quinta edizione del bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XXIII edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 🔗romadailynews.it

Guerre & Pace FilmFest 2025: aperto il bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace - Al via la quinta edizione del bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XXIII edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. XXIII edizione del Guerre & Pace FilmFest 2025 a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025 Torna a Nettuno, in provincia di Roma, il Guerre & Pace FilmFest, giunto quest’anno alla sua ventitreesima edizione, in programma dal 21 al 27 luglio 2025. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Si apre il Valsusa Filmfest 2025 su pace, memoria, ambiente. Un evento a cui sono molto legato - Si apre, il 28 marzo, la 29ma edizione del Valsusa Filmfest: i temi della pace e della guerra, quanto mai attuali, animeranno gli oltre due mesi di programma nei paesi e nelle borgate (chiusura il 5 giugno), come quelli della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Sono argomenti, si sa, vissuti anche direttamente sulla pelle di questa comunità, spesso combattiva e identitaria, perché la Valle di Susa non è soltanto la “strada di Francia”, è di per sé quasi heimat, una piccola patria, una casa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerre e pace protagoniste al Festival della Valle d'Itria - Non a caso si intitola “Guerra e pace” l’edizione numero 51 del festival della Valle D’Itria. L’inaugurazione, il 18 luglio a Martina Franca, con “Tancredi” di Gioacchino Rossini. 🔗rainews.it