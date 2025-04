Guerre invisibili come la cybersecurity sta ridisegnando gli equilibri geopolitici globali

Guerre invisibili, combattute nel cyberspazio, sono oggi un asset strategico per la politica internazionale, una leva di potere capace di destabilizzare governi, economie e sistemi democratici senza che venga sparato un solo colpo.La cybersecurity, un tempo relegata al mondo IT, è oggi al centro della dottrina militare, della diplomazia, del commercio internazionale e delle relazioni multilaterali. La cyberwarfare è diventata una componente regolare dei conflitti ibridi, mentre sabotaggi digitali, campagne di disinformazione e spionaggio statale ridefiniscono la sicurezza globale.Il cyberspazio come quinto dominio strategicoLa nascita del cyberspazio come dominio operativoPer decenni, le operazioni militari si sono svolte in quattro domini fisici: terra, mare, aria e spazio. 🔗 Quifinanza.it - Guerre invisibili, come la cybersecurity sta ridisegnando gli equilibri geopolitici globali Il conflitto tra Stati non si gioca più soltanto sui campi di battaglia fisici, ma sempre più spesso tra le righe di codice, nei data center, nelle infrastrutture critiche digitali. Le, combattute nel cyberspazio, sono oggi un asset strategico per la politica internazionale, una leva di potere capace di destabilizzare governi, economie e sistemi democratici senza che venga sparato un solo colpo.La, un tempo relegata al mondo IT, è oggi al centro della dottrina militare, della diplomazia, del commercio internazionale e delle relazioni multilaterali. La cyberwarfare è diventata una componente regolare dei conflitti ibridi, mentre sabotaggi digitali, campagne di disinformazione e spionaggio statale ridefiniscono la sicurezza globale.Il cyberspazioquinto dominio strategicoLa nascita del cyberspaziodominio operativoPer decenni, le operazioni militari si sono svolte in quattro domini fisici: terra, mare, aria e spazio. 🔗 Quifinanza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terni, elezioni provinciali: “Quadro mutato ed esito che si sta tramutando in guerre intestine clamorose nella destra” - “Le elezioni provinciali appena concluse ci consegnano un quadro politico e istituzionale mutato per la nostra provincia. L'esito delle urne ha visto un pesante sfaldamento dei consensi dalla destra in favore del sindaco di Terni dopo solo sei mesi dalle scorse elezioni provinciali per le liste... 🔗ternitoday.it

Guerre intestine e tesseramenti dimezzati: come sta la Lega ad Agrigento - Qualcuno, fra i tesserati, allargando le braccia e alzando gli occhi al cielo, ha mugugnato: "È una barca sfasciata!". Chi è già andato via, sbattendo la porta, è ancor - malignamente - più categorico: "È un partito finito, in questa provincia non esiste praticamente più!". A sentir parlare... 🔗agrigentonotizie.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

L’arte della guerra nello spazio cibernetico: Sun Tzu e le lezioni di cyber security. 🔗Su questo argomento da altre fonti