Guerra delle grucce il commando cinese condannato a 7 anni e mezzo di carcere per tentato omicidio

anni e sei mesi di reclusione: è la condanna inflitta in primo grado, col rito del giudizio abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari di Prato ai cinque cinesi imputati per il tentato omicidio che si consumò il 6 luglio 2024 al "Number One" di via Scarlatti. Per gli inquirenti si tratta del commando che arrivò appositamente dalla Cina per tutelare a ogni costo, violenza compresa, gli interessi dei monopolisti del settore delle grucce. I condannati sono Yunlong Chen, 40 anni, Zhukung Zheng, 49 anni, Xunbing Zheng, 40 anni, Xianluan Lin, 42 anni, e Yuncan Hu, 34 anni. C'è poi un sesto uomo, Nengyn Fang, ex soldato dell'esercito cinese, arrestato alla periferia di Padova poche settimane fa.Nove mesi fa l'imprenditore cinese Chang Meng Zhang, titolare della ditta Heng Long Plast e pregiudicato già condannato in via definitiva per l'omicidio di Zhijian Su a San Gisueppe Vesuviano nel marzo 2006, 42 anni, fu pestato e accoltellato nel locale.

