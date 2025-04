Guerra delle grucce a Prato cinque condannati a sette anni e sei mesi

Prato – Dopo poco più di nove mesi dal delitto, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha condannato alla pena di sette anni e mesi sei di reclusione i cinque imputati di nazionalità cinese – componenti del commando misto fujanese e dello Zhejianj, proveniente appositamente dalla Cina per tutelare con li ricorso alla violenza gli interessi imprenditoriali del gruppo monopolista nel settore delle grucce – per il tentato omicidio, avvenuto il 6 luglio dell’anno scorso all’interno del locale Number One di via Scarlatti.La vittima dell’aggressione era Chang Meng Zhang, imprenditore cinese, titolare di fatto dell’impresa denominata Heng Long Plast, inserita nel mercato della produzione delle grucce (con un fatturato variabile dai 100mila ai 200mila euro mensili), già condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Zhijian Su (referente dell’impresa EurotransOulian) commesso a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, nel marzo 2006. 🔗 – Dopo poco più di novedal delitto, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari diha condannato alla pena disei di reclusione iimputati di nazionalità cinese – componenti del commando misto fujanese e dello Zhejianj, proveniente appositamente dalla Cina per tutelare con li ricorso alla violenza gli interessi imprenditoriali del gruppo monopolista nel settore– per il tentato omicidio, avvenuto il 6 luglio dell’anno scorso all’interno del locale Number One di via Scarlatti.La vittima dell’aggressione era Chang Meng Zhang, imprenditore cinese, titolare di fatto dell’impresa denominata Heng Long Plast, inserita nel mercato della produzione(con un fatturato variabile dai 100mila ai 200mila euro mensili), già condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Zhijian Su (referente dell’impresa EurotransOulian) commesso a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, nel marzo 2006. 🔗 Corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dopo Prato, rogo anche a Madrid: la guerra delle grucce è mondiale - Prato, 1 marzo 2025 – Il rogo di ieri all’alba in un magazzino di abbigliamento cinese alla periferia di Madrid è collegato ai tre agguati incendiari messi a segno a Prato, Seano e Campi il 16 febbraio scorso. Lo sostengono fonti investigative. La faida per il controllo del settore della logistica e del redditizio mercato delle grucce, in corso a Prato da anni fra due gruppi imprenditoriali orientali contrapposti, affila le armi e supera i confini nazionali. 🔗lanazione.it

La pista della “guerra delle grucce” di Prato dietro l’omicidio dei due cinesi a Roma - C’è l’ombra della “guerra delle grucce” dietro l’agguato nel quale sono stati freddati Zhang Dayong e Gong Xiaoqing, ammazzati con sei colpi di pistola alla nuca, lunedì sera, in via Prenestina a Roma. Esclusa l’ipotesi della rapina, i carabinieri del Nucleo investigativo privilegiano la pista legata alla serie di attentati, pestaggi e tentativi di omicidi che si stanno consumando all’interno della comunità cinese, non solo nella zona di Prato. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’ombra della guerra delle grucce di Prato sull’omicidio di una coppia cinese a Roma - PRATO – Era già stato indagato a Firenze e a Prato il 53enne Zhang Dayong, l’uomo di origine cinese ucciso assieme alla moglie nella tarda serata di ieri (14 aprile) a Roma. Sull’episodio sono al lavoro i pm della Dda, perché oltre a una pista sentimentale e a quella economica non è escluso che il fatto sia riconducibile ad un regolamento di conti all’interno della mafia cinese. Zhang, infatti, in passato era stato coinvolto in indagini sulla criminalità cinese a Prato e in particolare sulle infiltrazioni della malavita nel distretto tessile. 🔗corrieretoscano.it

Su questo argomento da altre fonti

