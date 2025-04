Guasto alla condotta di Fiumefreddo operai ancora a lavoro | mercoledì disagi in città

alla condotta di Fiumefreddo, dove un Guasto ha causato una perdita copiosa di acqua che si è riversata nel mare antistante Sant'Alessio Siculo e per cui già gli operai dell'Amam sono a lavoro.In serata, secondo quanto comunicato dal presidente dell'azienda Paolo Alibrandi. 🔗 Messinatoday.it - Guasto alla condotta di Fiumefreddo, operai ancora a lavoro: mercoledì disagi in città Proseguono i lavoridi, dove unha causato una perdita copiosa di acqua che si è riversata nel mare antistante Sant'Alessio Siculo e per cui già glidell'Amam sono a.In serata, secondo quanto comunicato dal presidente dell'azienda Paolo Alibrandi. 🔗 Messinatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quarto guasto in due mesi. Rotta la condotta del gas: "Non ne possiamo più" - Non finiscono i problemi per Porto Fuori. Non solo il disagio dovuto alla chiusura di via Stradone al traffico, principale via di collegamento con la città, per sei mesi, ma, per la quarta volta in due mesi e mezzo, i lavori di Anas per il rifacimento del ponte della Classicana hanno causato anche la rottura di una condotta. Quattro rotture che hanno causato problemi nell’erogazione dei servizi di base nella località. 🔗ilrestodelcarlino.it

Acqua "rossa" in mare, un guasto alla condotta idrica porterà disagi nei prossimi giorni - Una perdita dalla condotta di Fiumefreddo che ha tinto di rosso le acque del mare adiacente Sant'Alessio Siculo. Lo sversamento che in questi giorni ha interessato il litorale jonico nella frazione del comune è stato causato da un guasto per cui l'Amam ha già predisposto un intervento. Lo... 🔗messinatoday.it

Matera, interrotta la fornitura di acqua per un guasto a una condotta: scuole chiuse - A Matera non c'è acqua. A seguito di un guasto su una condotta in contrada Trasano, nel comune lucano è stata interrotta l'erogazione di acqua. Mentre si procede alla riparazione e al ripristino della fornitura idrica, nella giornata di oggi sono state sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado. Come ha confermato il commissario straordinario, Raffaele Ruperto, "si sta procedendo a rimuovere la condotta in cemento danneggiata e, successivamente, si procederà alla sostituzione della stessa con un tubo in acciaio del diametro di 800 millimetri per una lunghezza di 12 metri". 🔗tg24.sky.it

Ne parlano su altre fonti

Guasto alla condotta di Fiumefreddo, operai ancora a lavoro: mercoledì disagi in città; Ennesimo gusto all’acquedotto, oggi acqua col contagocce…; Rtp telegiornale del 29 aprile 2025; L'acquedotto danneggiato, scongiurata una crisi idrica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Messina, guasto alla condotta di Fiumefreddo: ancora disagi nella giornata di domani - Ci saranno disagi idrici domani mercoledì 30 aprile per buona parte della città dopo il guasto che si è registrato a Sant'Alessio sulla condotta del ... 🔗msn.com

Guasto Sant'Alessio, distribuzione in forse - Potrebbero esserci dei disagi domani per buona parte della città dopo il guasto che si è registrato a Sant'Alessio sulla condotta del Fiumefreddo. Operai al lavoro da stamattina per le riparazioni che ... 🔗msn.com

Messina: guasto alla condotta di Fiumefreddo, probabili disservizi idrici - Messina, guasto alla condotta di Fiumefreddo: probabili disservizi idrici, i tecnici Amam lavoreranno anche la notte ... 🔗strettoweb.com