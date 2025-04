Guardia Agroforestale Italiana stipulato protocollo d' intesa con l’U N A C

Guardia Agroforestale Italiana con il Presidente Antonio D’Acunto e il dirigente Regionale di settore Andrea Palmese hanno stipulato un importante protocollo d’intesa con l’associazione U.N.A.C. (Unione nazionale Arma carabinieri), volontariato e Protezione Civile, rappresentata dal Presidente. 🔗 Avellinotoday.it - Guardia Agroforestale Italiana, stipulato protocollo d'intesa con l’U.N.A.C. Lacon il Presidente Antonio D’Acunto e il dirigente Regionale di settore Andrea Palmese hannoun importanted’con l’associazione U.N.A.C. (Unione nazionale Arma carabinieri), volontariato e Protezione Civile, rappresentata dal Presidente. 🔗 Avellinotoday.it

