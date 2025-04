Gricignano Caccia la madre di casa per far festa con gli amici | 23enne arrestato

23enne di Gricignano di Aversa, arrestato nella serata di ieri dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella per gravi episodi di violenza nei confronti della madre. Il giovane dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.

