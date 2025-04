Grecia e Lettonia si uniscono alla Germania e chiedono alla Commissione l’attivazione della clausola di salvaguardia per le spese militari

Germania, Grecia e Lettonia. Abbiamo triplicato i numeri nelle ultime 24 ore e sono abbastanza fiducioso che nelle prossime 24 ore ci saranno molti sviluppi”, ha affermato nel quotidiano briefing di mezzogiorno con i giornalisti il portavoce della Commissione per l’Economia, Balazs Ujvari.La Commissione europea aveva lanciato la proposta di consentire ai suoi 27 stati membri di aumentare la spesa per la difesa fino ad un massimo dell’1,5 percento del PIL ogni anno per quattro anni consecutivi, scorporandola dal conteggio automatico del rapporto deficitPIL.Il nuovo Patto di stabilità e crescitaCome noto, il nuovo Patto di stabilità e crescita, riformato e riattivato dopo la pausa legata alla pandemia, prevede, tra le altre cose, l’attivazione automatica delle procedure disciplinari contro quei paesi che dovessero superare il 3% nel rapporto deficitPIL, con alcune eccezioni, una delle quali è proprio quella introdotta dal piano ReArm Europe. 🔗 Quotidiano.net - Grecia e Lettonia si uniscono alla Germania e chiedono alla Commissione l’attivazione della clausola di salvaguardia per le spese militari “Al momento sono arrivate le richieste di. Abbiamo triplicato i numeri nelle ultime 24 ore e sono abbastanza fiducioso che nelle prossime 24 ore ci saranno molti sviluppi”, ha affermato nel quotidiano briefing di mezzogiorno con i giornalisti il portavoceper l’Economia, Balazs Ujvari.Laeuropea aveva lanciato la proposta di consentire ai suoi 27 stati membri di aumentare la spesa per la difesa fino ad un massimo dell’1,5 percento del PIL ogni anno per quattro anni consecutivi, scorporandola dal conteggio automatico del rapporto deficitPIL.Il nuovo Patto di stabilità e crescitaCome noto, il nuovo Patto di stabilità e crescita, riformato e riattivato dopo la pausa legatapandemia, prevede, tra le altre cose,automatica delle procedure disciplinari contro quei paesi che dovessero superare il 3% nel rapporto deficitPIL, con alcune eccezioni, una delle quali è proprio quella introdotta dal piano ReArm Europe. 🔗 Quotidiano.net

