Grazie Francesco lo striscione dedicato al Papa davanti Santa Maria Maggiore dove è sepolto

Papa Francesco è stato tumulato a Santa Maria Maggiore. Molti sono i fedeli venuti a rendere omaggio alla tomba. Fuori dalla Basilica lunghe code di fedeli. I fedeli hanno portato anche fiori, appesi sulle grate dei cancelli della Basilica e hanno affisso anche un disegno di Papa Francesco, con su scritto 'Grazie, Francesco'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - "Grazie Francesco", lo striscione dedicato al Papa davanti Santa Maria Maggiore, dove è sepolto (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2025è stato tumulato a. Molti sono i fedeli venuti a rendere omaggio alla tomba. Fuori dalla Basilica lunghe code di fedeli. I fedeli hanno portato anche fiori, appesi sulle grate dei cancelli della Basilica e hanno affisso anche un disegno di, con su scritto ''. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Il murale dedicato a Papa Francesco in un piccolo villaggio del Portogallo - Un murale ispirato a una visita e a un incontro con il Pontefice in Vaticano a gennaio è stato inaugurato nel villaggio di Pondence, nel nord-est del Portogallo. Poiché la salute di Papa Francesco continua a destare preoccupazione tra i cattolici di tutto il mondo, i Caretos portoghesi (personaggi mascherati vestiti con frange colorate e sonagli rumorosi) hanno reso il loro personale omaggio al Santo Padre con quest’opera. 🔗lapresse.it

Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante» - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. «Buona domenica a tutti», ha... 🔗ilmattino.it

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore Scripta Maneat editore pubblica il volume dedicato al tempio amato da Papa Francesco - In tempi non sospetti Scripta Maneant edizioni, nelle persone del proprio Editore Giorgio Armaroli e del Direttore editoriale Federico Ferrari, convennero con il Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, che la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo tra i più emozionanti al mondo per bellezze storico-artistiche e valenza spirituale, necessitasse di un volume interamente realizzato con immagini fotografiche scattate in gigapixel, che portasse il fruitore a contatto ravvicinato con i luoghi più emozionanti del tempio; dai mosaici ... 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Grazie Francesco, lo striscione dedicato al Papa davanti Santa Maria Maggiore, dove è sepolto; Festa del Lavoro, Mattarella cita papa Francesco: Non venga mai meno il principio di umanità; Grazie Francesco; Striscione di Gratitudine per Papa Francesco Davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Grazie Francesco", lo striscione dedicato al Papa davanti Santa Maria Maggiore, dove è sepolto - (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2025 Papa Francesco è stato tumulato a Santa Maria Maggiore. Molti sono i fedeli venuti a rendere omaggio alla tomba. Fuori dalla Basilica lunghe code di fedeli. I fede ... 🔗la7.it

"Striscione di Gratitudine per Papa Francesco Davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore" - Davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco ha scelto di essere sepolto, è apparso uno striscione con la scritta “Grazie Francesco”. Il messaggio, esposto su un palazzo alla des ... 🔗quotidiano.net

PerugiAssisi, 'grazie Papa Francesco ti abbiamo voluto bene' - "Grazie Papa Francesco perché ci hai voluto bene. Grazie Papa Francesco perché ti sei preso cura di noi e dell'umanità intera. Grazie Papa Francesco perché hai fatto l'impossibile per rigenerare la no ... 🔗msn.com