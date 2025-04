Grave infortunio sul lavoro | un operaio di 53 anni resta schiacciato da un mezzo meccanico Le sue condizioni sono purtroppo serie L’incidente in una cava nella zona di Morolo

Grave infortunio sul lavoro quello accaduto in provincia di Frosinone questa mattina, quando un operaio 53enne è rimasto Gravemente ferito mentre lavorava in una cava situata lungo la via Morolense, nel territorio di Morolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30, quando l’uomo è stato schiacciato da un mezzo meccanico utilizzato per la movimentazione della terra.La dinamica delL’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, il 53enne stava lavorando in prossimità di una macchina operatrice quando, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto nelL’incidente. Il mezzo, utilizzato per il sollevamento e il trasporto di materiali, lo ha schiacciato, provocandogli gravi lesioni. Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, che sono giunti sul luogo delL’incidente per prestare soccorso. 🔗 Dayitalianews.com - Grave infortunio sul lavoro: un operaio di 53 anni resta schiacciato da un mezzo meccanico. Le sue condizioni sono purtroppo serie. L’incidente in una cava nella zona di Morolo Un altrosulquello accaduto in provincia di Frosinone questa mattina, quando un53enne è rimastomente ferito mentre lavorava in unasituata lungo la via Morolense, nel territorio diè avvenuto intorno alle 10:30, quando l’uomo è statoda unutilizzato per la movimentazione della terra.La dinamica delSecondo le prime ricostruzioni, il 53enne stava lavorando in prossimità di una macchina operatrice quando, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto nel. Il, utilizzato per il sollevamento e il trasporto di materiali, lo ha, provocandogli gravi lesioni. Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, chegiunti sul luogo delper pre soccorso. 🔗 Dayitalianews.com

