Grasso Non si parla più di mafia sembra quasi che non esista più

mafia se non si risolvono i temi sociali ed economici di questa terra. Questa violenza è anche frutto del disagio e del malessere sociale: deve essere la politica ad affrontare i problemi dei giovani, non tanto con norme che aggravano le pene quanto affrontando le questioni e cercando di risolverle; serve un dialogo con la comunità, per far sì che i giovani possano essere incanalati non verso la violenza ma verso il senso del vivere insieme". Così l'ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia, Pietro Grasso, a margine dell'assemblea nazionale "Contro mafia e corruzione", organizzata dalla Cgil al San Paolo Palace Hotel, a Palermo. "Non c'è dubbio – aggiunge – che da tempo ormai non si parli più di mafia: è sparita dai media e dal centro dell'azione politico-amministrativa, sembra quasi che non esista più o quantomeno si vuole far passare quest'idea.

