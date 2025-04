Grande successo per le imprese artigiane calabresi all’Expo Osaka

successo in termini di presenze, una straordinaria opportunità per le imprese artigiane calabresi", così il segretario Cna Calabria Giulio Valente commenta la partecipazione della Calabria all'Expo Osaka 2025."L’evento è stato fortemente attrattivo e le imprese artigiane. 🔗 Reggiotoday.it - Grande successo per le imprese artigiane calabresi all’Expo Osaka "Un magnificoin termini di presenze, una straordinaria opportunità per le", così il segretario Cna Calabria Giulio Valente commenta la partecipazione della Calabria all'Expo2025."L’evento è stato fortemente attrattivo e le. 🔗 Reggiotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Perché hanno fatto pace”. Shaila e Zeudi di nuovo amiche dopo il Grande Fratello: cosa è successo davvero - Dopo settimane di silenzi, tensioni e colpi di scena in diretta, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sorprendono tutti con un inatteso ritorno di fiamma… amichevole. La loro amicizia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e apparentemente naufragata a un passo dalla semifinale, sembrava compromessa per sempre. E invece, a due settimane dalla fine del reality, le due ex concorrenti si sono riavvicinate, dimostrando che, almeno per ora, le incomprensioni sono state messe da parte. 🔗caffeinamagazine.it

“Grande Fratello”, Zeudi delusa da Helena: cosa è successo (VIDEO) - News Tv. Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, è andato in onda l’ennesimo scontro tra Helena Prestess e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana, infatti, è convinta che all’interno della Casa sia stata “usata” da Zeudi per motivi strategici, mettendo in scena i sentimenti e l’attrazione per lei. Helena è arrivata a dire delle parole che hanno deluso particolarmente Zeudi, che poi si è sfogata con Shaila. 🔗tvzap.it

Sole e grande partecipazione: un successo la Domenica della Sostenibilità a Borgo Trento - La prima Domenica della Sostenibilità in Borgo Trento, che il 30 marzo si è svolta in via IV Novembre e piazza Vittorio Veneto, ha raccolto grande successo e partecipazione. Nel corso della giornata la piazza e una delle principali arterie del quartiere, insieme ad alcue vie limitrofe, sono state... 🔗veronasera.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande successo per le imprese artigiane calabresi all’Expo Osaka 2025; Un successo per l’artigianato calabrese all’Expo Osaka 2025; I mestieri artigiani, Job days edition!: successo per l'evento di recruiting nell'ambito della Fiera dei Mestieri; VITERBO - Lazio è Valore d’Impresa 2024, grande successo per la quinta edizione della convention di Confartigianato Lazio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Un successo per l’artigianato calabrese all’Expo Osaka 2025 - CNA Calabria esprime soddisfazione per la partecipazione delle imprese artigiane calabresi all’Expo Osaka 2025: grande visibilità, nuove opportunità di internazionalizzazione e valorizzazione del made ... 🔗citynow.it

Imprese artigiane motore di sostenibilità e innovazione - Presentata la campagna «Artigianato, futuro del made in Italy»: le realtà artigiane sono il 58% delle imprese attive nel manifatturiero ... 🔗msn.com

Unioncamere E-R, calano nel 2024 imprese artigiane manifattura - Nel 2024 le imprese artigiane attive nella manifattura in Emilia-Romagna hanno registrato una diminuzione della produzione, del fatturato e degli ordini intorno al 5%. La produzione è calata del ... 🔗ansa.it