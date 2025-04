Grande Panda Hybrid volge lo sguardo al futuro Potenza compatta stile e anima sostenibile

Grande Panda Hybrid ha tutte le caratteristiche per guidare l'automobilista verso una nuova era di comfort e innovazione, strizzando l'occhio alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente. Caratteristiche davvero uniche, quelle della Grande Panda Hybrid, con prestazioni avanzate grazie al motore Hybrid 1.0 GSE 70 CV, emissioni di CO2 ridotte e un divertimento assicurato, anche grazie alla nuova radio DAB touchscreen da 7''. Il carattere è decisamente accattivante, grazie allo stile inconfondibile delle barre portatutto nere e al contrasto con le calotte degli specchietti retrovisori gialle, che aggiunge un tocco di stile in più. Il massimo comfort durante i viaggi è garantito dai 5 sedili e dai 3 poggiatesta posteriori, disponibili su richiesta. Tra le dotazioni di serie troviamo paraurti in tinta con la carrozzeria con inserti neri anteriori, cerchi da 14'' con coppe ruota argentate, calotte degli specchietti e maniglie delle porte nere, nuovi sedili in tessuto nero con Monogramma FIAT, vetri anteriori elettrici e ben 6 airbag.

