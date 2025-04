Grande Fratello Jessica Morlacchi in imbarazzo a Pomeriggio 5 | commento scomodo su Luca Calvani

Jessica Morlacchi dalla palpata da Memo Remigi alla vittoria al Grande Fratello - Dopo la vittoria al Grande Fratello, si torna a parlare di un episodio controverso che ha coinvolto Jessica Morlacchi nel 2022. Durante una puntata di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi è stato accusato di averle toccato il fondoschiena in diretta televisiva. Il gesto ha scatenato polemiche e ne ha causato l’allontanamento dal programma. In seguito, Jessica ha chiarito privatamente con Remigi, affermando di averlo perdonato e di mantenere con lui un rapporto sereno. 🔗panorama.it

Jessica Morlacchi, chi è e chi non è la vincitrice del Grande Fratello - Jessica Morlacchi ha vinto la diciottesima edizione del Grande Fratello, affermandosi come una delle protagoniste più discusse e apprezzate del reality. Dopo una carriera iniziata nel mondo della musica con i Gazosa e proseguita tra esperienze televisive e vicende personali, la cantante romana ha conquistato il pubblico, che l’ha sostenuta fino alla finale. Dagli esordi musicali al successo televisivo Jessica Elisa Giorgia Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio 1987. 🔗panorama.it

Jessica Morlacchi trionfa al Grande Fratello - Jessica Morlacchi trionfa al Grande Fratello Una vittoria tra emozioni, sfide e seconde possibilità Jessica Morlacchi è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, un trionfo che inizialmente ha sorpreso molti, ma che con il passare dei minuti è apparso quasi inevitabile. Il pubblico ha scelto di premiare non solo il carisma e la dolcezza della cantante romana, ma anche la sua storia, fatta di sacrifici, battaglie e sogni infranti che, forse, ora possono finalmente riprendere forma. 🔗bollicinevip.com

Grande Fratello, Jessica Morlacchi in imbarazzo a Pomeriggio 5: commento scomodo su Luca Calvani - Ospite della puntata di Pomeriggio 5, Jessica Morlacchi si è trovata a doversi difendere dall'accusa di essersi innamorata di Luca Calvani al Grande Fratello. Jessica Morlacchi ha vinto l’ultima ... 🔗comingsoon.it

