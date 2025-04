Grande Fratello Amanda Lecciso rompe gli indugi | Io e Iago? Vacanza sole estiamo bene insieme

Movieplayer.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso rompe gli indugi: “Io e Iago? Vacanza, sole e...stiamo bene insieme”

Amaca, ironia e presentazioni ufficiali alla famiglia: traGarcia il flirt diventa qualcosa di più: ecco cosa ha detto l'ex gieffina ad Alfonso Signorini.parla. Lo fa con in un collegamento telefonico con Alfonso Signorini. Ed è proprio lui, il direttore più informato del jet set nostrano, are il ghiaccio: la famigerata foto dell'amaca pubblicata daGarcia e poi da lei che nelle ultime ore ha infiammato il web. Un'immagine semplice: un'amaca, ildella Puglia eche si gode il relax. Ma si sa, a volte una foto dice molto più di mille parole. E infatti, gli utenti social non si sono fatti pregare, ipotizzando subito una liaison tra i due ex gieffini. Mancava solo la conferma, dopo . 🔗 Movieplayer.it