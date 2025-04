Grande arrivo Giro d’Italia a Roma intitolato a Papa Francesco

Roma (ITALPRESS) – Roma si prepara ad accogliere il Grande arrivo del Giro d’Italia, giunto alla 108esima edizione. Una tappa speciale che si terrà domenica 1° giugno e che è stata presentata questa mattina in Campidoglio. Un appuntamento che arriva in un anno particolare per Roma, quello del Giubileo.E la conferenza odierna è stata anche l’occasione per annunciare che il Grande arrivo sarà intitolato a Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì. “Sarà una tappa totalmente dedicata al Papa, che era un Grande amante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sarà un momento molto emozionante”, sono infatti le parole del presidente di Rcs, Urbano Cairo. Non solo, perchè la novità di quest’anno è la partenza della tappa da Città del Vaticano. 🔗 Unlimitednews.it - Grande arrivo Giro d’Italia a Roma intitolato a Papa Francesco (ITALPRESS) –si prepara ad accogliere ildel, giunto alla 108esima edizione. Una tappa speciale che si terrà domenica 1° giugno e che è stata presentata questa mattina in Campidoglio. Un appuntamento che arriva in un anno particolare per, quello del Giubileo.E la conferenza odierna è stata anche l’occasione per annunciare che ilsarà, scomparso lo scorso lunedì. “Sarà una tappa totalmente dedicata al, che era unamante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sarà un momento molto emozionante”, sono infatti le parole del presidente di Rcs, Urbano Cairo. Non solo, perchè la novità di quest’anno è la partenza della tappa da Città del Vaticano. 🔗 Unlimitednews.it

