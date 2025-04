Gran Sasso lavori nel traforo | caos viabilità e rischio per l’acquifero

Il traforo del Gran Sasso, arteria cruciale dell'autostrada A24, torna al centro dell'attenzione per i lavori di messa in sicurezza dell'acquifero che lo attraversa. Il consigliere regionale Sandro Mariani, presidente della Commissione di Vigilanza, ha richiesto al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, la convocazione urgente di una cabina di coordinamento per gestire efficacemente le prossime fasi degli interventi. La richiesta nasce a seguito di un recente episodio: un veicolo in fiamme ha causato la chiusura del traforo in direzione Roma, mentre la Strada Statale 80 è rimasta bloccata da chilometri di coda.

Gran Sasso, funivia chiusa: lavori urgenti dopo segnalazione alla Procura - L'Aquila - Conclusa la stagione sciistica, iniziano i lavori per sostituire le funi portanti della funivia del Gran Sasso, con riapertura prevista entro agosto. Con la chiusura della stagione sciistica a Campo Imperatore, sono iniziati oggi i lavori di sostituzione delle funi portanti della funivia del Gran Sasso, che collega Fonte Cerreto (1.115 metri) a Campo Imperatore (2.130 metri). L'intervento, affidato alla ditta specializzata Graffer Srl di Lonato del Garda (Brescia), è finanziato con circa 4 milioni di euro provenienti da fondi comunali. 🔗abruzzo24ore.tv

Gran Sasso, al via i lavori sulla funivia di Campo Imperatore: conclusa la stagione sciistica - Si è ufficialmente chiusa ieri la stagione sciistica a Campo Imperatore, nel comprensorio dell'Aquila. Da oggi sono partiti i lavori per la sostituzione delle funi portanti della funivia del Gran Sasso, che collega Fonte Cerreto, a quota 1.115 metri, con i 2.130 metri di Campo Imperatore... 🔗chietitoday.it

Incidente sul Gran Sasso: 42enne con parapendio in gravi condizioni? - L'Aquila - Un volo in parapendio sul Gran Sasso si trasforma in tragedia per un 42enne: le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.? Un incidente in parapendio ha scosso la comunità locale ieri pomeriggio sul Gran Sasso, nei pressi del rifugio Montecristo, nel territorio di Assergi. Un uomo di 42 anni, originario del Venezuela ma residente nella provincia dell'Aquila, ha perso il controllo del suo parapendio, precipitando al suolo e riportando gravi ferite. 🔗abruzzo24ore.tv

