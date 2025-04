Graduatorie terza fascia ATA domande scioglimento riserva | quali dati inserire e come RISPOSTE AI QUESITI

domande scioglimento riserva CIAD per le Graduatorie di terza fascia ATA aperte su Istanze online fino al 9 maggio. Nella diretta del 28 aprile, con Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua), video tutorial e RISPOSTE ai dubbi dei lettori.

Graduatorie terza fascia ATA, domanda su Istanze online anche se ho presentato la CIAD alla scuola capofila? - Con nota n. 87837 del 10 aprile il Ministero ha fornito date e indicazioni agli aspiranti ATA di terza fascia inseriti con riserva entro il 28 giugno 2024 perché non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Alcuni lettori chiedono se è necessario presentare domanda anche nel caso in cui la CIAD sia stata "consegnata" alla scuola capofila. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, domanda su Istanze online anche se ho presentato la CIAD alla scuola capofila? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie terza fascia ATA, CIAD entro il 30 aprile per non decadere. Si può inserire la data dell’esame - La nota del Ministero dell'istruzione e del merito del 10 aprile conferma quanto anticipato ieri: gli aspiranti ATA di terza fascia hanno tempo fino al 30 aprile per il conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. La proroga richiesta non è stata concessa. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, CIAD entro il 30 aprile per non decadere. Si può inserire la data dell’esame sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie terza fascia ATA: scuole nel dubbio sulla valutazione delle qualifiche OSS, OSA, OAD. La Uil Scuola scrive al MIM - La UIL Scuola ha inviato una lettera, a firma del segretario nazionale Paolo Pizzo, al Ministero dell’Istruzione per segnalare le difformità nella valutazione delle qualifiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili, rilasciate dalle Regioni, per l’accesso alle graduatorie di terza fascia ATA. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: scuole nel dubbio sulla valutazione delle qualifiche OSS, OSA, OAD. 🔗orizzontescuola.it

