Graduatorie prima fascia ATA 2025 26 | si valuta il servizio misto l’operatore scolastico non c’è Il Ministero conferma

Ministero la conferma sulla valutazione del servizio misto per le Graduatorie ATA di prima fascia (o 24 mesi). Tramite mail inviata alle Organizzazioni sindacali il MIM spiega che, non essendo ancora stato istituito a livello di dotazione organica il profilo di operatore scolastico, il servizio misto può essere valutato.L'articolo Graduatorie prima fascia ATA 202526: si valuta il servizio misto, l’operatore scolastico non c’è. Il Ministero conferma . 🔗 Dallasullazione delper leATA di(o 24 mesi). Tramite mail inviata alle Organizzazioni sindacali il MIM spiega che, non essendo ancora stato istituito a livello di dotazione organica il profilo di operatore, ilpuò essereto.L'articoloATA26: siilnon c’è. Il. 🔗 Orizzontescuola.it

