Gorlago evade dai domiciliari per tornare in carcere | Soffro di epilessia a casa non riesco a curarmi

domiciliari a Gorlago, in provincia di Bergamo, dove vive insieme a suo fratello. Ieri, lunedì 28 aprile, è stato pizzicato dai carabinieri a Chiari, nel Bresciano, lontano da casa e quindi in stato di evasione. L’uomo è stato portato in tribunale per la direttissima, ma ha avuto una crisi epilettica in aula, è svenuto e ha dovuto essere soccorso d’urgenza. E sono proprio episodi come quello – scrive il Corriere di Bergamo – ad aver spinto il 28enne a violare le restrizioni imposte. «A casa non riesco a curarmi – ha detto – in carcere invece sì. Lì seguo la terapia, prendo i farmaci giusti e sto meglio». Il giovane ha alcuni precedenti per spaccio, circoscritti a piccole cessioni, e un’esperienza dietro le sbarre.Le evasioni dai domiciliari e le cure per l’epilessiaNon è la prima volta che il 28enne di origini senegalesi evade dai domiciliari. 🔗 Ha 28 anni, origini senegalesi, nessun lavoro fisso, ed era agli arresti, in provincia di Bergamo, dove vive insieme a suo fratello. Ieri, lunedì 28 aprile, è stato pizzicato dai carabinieri a Chiari, nel Bresciano, lontano dae quindi in stato di evasione. L’uomo è stato portato in tribunale per la direttissima, ma ha avuto una crisi epilettica in aula, è svenuto e ha dovuto essere soccorso d’urgenza. E sono proprio episodi come quello – scrive il Corriere di Bergamo – ad aver spinto il 28enne a violare le restrizioni imposte. «Anon– ha detto – ininvece sì. Lì seguo la terapia, prendo i farmaci giusti e sto meglio». Il giovane ha alcuni precedenti per spaccio, circoscritti a piccole cessioni, e un’esperienza dietro le sbarre.Le evasioni daie le cure per l’Non è la prima volta che il 28enne di origini senegalesidai. 🔗 Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Evade dai domiciliari per andare a parlare con i carcerati: arrestata - È andata sul retro del carcere di Pordenone, nei pressi del tribunale cittadino, è salita sul tetto di una macchina parcheggiata in strada e ha iniziato a parlare con i detenuti alla finestra. I carabinieri, allertati da una telefonata al 112 sono arrivati in piazza Giustiniano e hanno trovato... 🔗pordenonetoday.it

Napoli, evade dai domiciliari e minaccia la moglie - Tempo di lettura: < 1 minutoEvade dai domiciliari per minacciare la moglie. E’ accaduto nella ieri sera, a Napoli, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano, denunciato per maltrattamenti in famiglia. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi di Porta Capuana, per la segnalazione di un uomo che stava minacciando la moglie all’esterno di un’abitazione. 🔗anteprima24.it

Napoli Scampia: donna evade dai domiciliari, arrestata - Napoli. Gli agenti di Polizia hanno notato la donna in un atteggiamento guardingo sotto il porticato di un palazzo Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione una 48enne napoletana. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini hanno notato una donna che, con fare guardingo, stava stazionando al di sotto di un porticato di uno stabile. 🔗puntomagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gorlago, evade dai domiciliari per poter tornare in carcere: «Sono epilettico, lì mi curano meglio»; Evade e spera di tornare in cella: «Lì ho i farmaci per curarmi». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gorlago, evade dai domiciliari per tornare in carcere: «Soffro di epilessia, a casa non riesco a curarmi» - Ha 28 anni, origini senegalesi, nessun lavoro fisso, ed era agli arresti domiciliari a Gorlago, in provincia di Bergamo, dove vive insieme a suo fratello. Ieri, lunedì 28 aprile, è stato pizzicato dai ... 🔗msn.com

Gorlago, evade dai domiciliari per poter tornare in carcere: «Sono epilettico, lì mi curano meglio» - Ventottenne di origini senegalesi, con piccoli precedenti per spaccio, soccorso in tribunale a Brescia per una crisi, dopo l'ultimo arresto: «A casa non riesco a curarmi come dovrei» ... 🔗msn.com

Evade e spera di tornare in cella: «Lì ho i farmaci per curarmi» - Il 28enne durante il processo per direttissima si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Da Gorlago, dove vive con il fratello, era andato a Chiari a trovare la figlia ... 🔗brescia.corriere.it