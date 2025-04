Golf maggio si apre con la CJ CUP Byron Nelson nel mirino un posto per il PGA Championship

maggio. The CJ CUP Byron Nelson, torneo che si gioca dal 1944 in Texas, più precisamente nella zona di Dallas, attende alcuni dei migliori giocatori del maggiore circuito americano sui fairway del TPC Craig Ranch. 500 i punti FedEx in palio questa settimana insieme ad un montepremi complessivo che sfiora i 10 milioni di dollari (9,9). A due settimane dal secondo Major in stagione (il PGA Championship che verrà ospitato al Quail Hollow Club in North Carolina), l'evento texano rappresenta un ottima opportunità per mettere nel mirino il Wanamaker Trophy. L'anno scorso ad imporsi fu il canadese Taylor Pendrith, al suo primo ed unico titolo in carriera sul PGA. Il nativo di Richmond Hill, passato professionista nel 2014, riuscì a regolare lo statunitense Ben Kohles e lo svedese Alex Noren (rispettivamente 2° e 3°) con 4 giri in 64-67-63-67 (-23 sul totale).

