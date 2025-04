Goffredo Fofi | | Simenon sapeva che il male è in noi

Simenon che, grazie anche al lavoro critico e ai saggi di Goffredo Fofi è ormai considerato non solo un giallista, ma uno dei più grandi scrittori del novecento. Sarà proprio lo studioso a presentare questa sera al Cinema Modernissimo, (ore 18) la nuova traduzione del libro, scritto nel 1954. Con lui Antonella Lattanzi e Ena Marchi. Allo 19,30 poi introdurrà la proiezione del film di J.P. Mellville ’Lo sciacallo’ (1963) sempre tratto da un romanzo di Simenon.Fofi, quale aspetto della figura di Simenon continua ad affascinarla così tanto?"Quali aspetti, non solo uno. Simenon è stato un uomo d incredibile complessità, con una esperienza personale che attraversa non solo la sua vita, ma si riverbera poi nella sua produzione letteraria, che mette sempre al centro il dramma delle esperienze personali dei suoi personaggi. Ilrestodelcarlino.it - Goffredo Fofi:: "Simenon sapeva che il male è in noi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ristampato solo di recente da Adelphi, ’Il Grande Bob’ è una delle opere che meglio riflettono la personalità di Georgesche, grazie anche al lavoro critico e ai saggi diè ormai considerato non solo un giallista, ma uno dei più grandi scrittori del novecento. Sarà proprio lo studioso a presentare questa sera al Cinema Modernissimo, (ore 18) la nuova traduzione del libro, scritto nel 1954. Con lui Antonella Lattanzi e Ena Marchi. Allo 19,30 poi introdurrà la proiezione del film di J.P. Mellville ’Lo sciacallo’ (1963) sempre tratto da un romanzo di, quale aspetto della figura dicontinua ad affascinarla così tanto?"Quali aspetti, non solo uno.è stato un uomo d incredibile complessità, con una esperienza personale che attraversa non solo la sua vita, ma si riverbera poi nella sua produzione letteraria, che mette sempre al centro il dramma delle esperienze personali dei suoi personaggi.

