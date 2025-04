Gli studenti della Vanghetti e le loro preferenze musicali

Quasi tutti ascoltano musica ogni giorno, spesso per più di un'ora, soprattutto a casa (anche in doccia!), in auto o mentre sono in giro con gli amici. Le piattaforme più utilizzate sono YouTube e Spotify, rari radio e Cd. Circa metà degli studenti canta o suona uno strumento. I più diffusi sono flauto, tastiera e pianoforte, ma ci sono anche chitarre, violini, sassofoni e violoncelli. I generi più amati? Pop e raptrap dominano, seguiti da rock, elettronica e classica, ma molti sono aperti ad altri stili; quasi tutti ascoltano anche musica straniera. Alla domanda sull'artista preferito, le risposte spaziano da nomi attuali come Anna Pepe, Shiva e Sfera Ebbasta, a icone internazionali come i Queen, Eminem o Rihanna. Lanazione.it - Gli studenti della Vanghetti e le loro preferenze musicali Leggi su Lanazione.it Quanto è presente la musica nella vita dei ragazzi? Per scoprirlo, la 1^ B ha realizzato un sondaggio a cui hanno partecipato alcune classi prime.

