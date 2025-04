Gli spari sulla folla | il video del triplice omicidio di Monreale L' avvocato del killer 19enne rinuncia alla difesa

Prima ha confessato e poi davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano che avrebbe sparato durante una rissa a Monreale uccidendo tre ventenni - Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - e ferendone altre due.

Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all'esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l'altro da Monreale.

