Gli incidenti a scuola | la sicurezza degli studenti attraverso l'educazione alla percezione dei rischi

La scuola è un ambiente ad alto rischio di incidenti in quanto le attività didattiche curriculari ed extracurricolari si susseguono quotidianamente, così come esperienze cooperative e collaborative, di partecipazione e di vita comunitaria spesso con ritmi serrati. Il Dirigente scolastico si trova sempre più spesso ad affrontare le conseguenze immediate e successive degli incidenti scolastici.

Scuola primaria 'ostaggio' di una gru: "Agire per garantire la sicurezza degli studenti" - Disagi nella scuola primaria De Amicis di Caserta per la presenza di una gru. Sul caso, il consigliere di minoranza, Maurizio Del Rosso, ha presentato un’interrogazione, sollecitando l’Amministrazione ad affrontare con urgenza la problematica. La gru utilizzata per i lavori di rifacimento del... 🔗casertanews.it

Sicurezza a scuola, l’uscita quotidiana come esercitazione anti-emergenza. L’esperto: “Un metodo semplice per preparare gli studenti alle emergenze” - La proposta di trasformare l'uscita quotidiana da scuola in una vera e propria esercitazione anti-emergenza arriva dal mondo pediatrico. In un contesto di crescenti rischi naturali come terremoti e eventi meteorologici estremi, diventa fondamentale preparare adeguatamente gli studenti a gestire situazioni di evacuazione. L'articolo Sicurezza a scuola, l’uscita quotidiana come esercitazione anti-emergenza. 🔗orizzontescuola.it

VIDEO | "Un ponte verso la legalità", gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gravitelli a scuola di sicurezza stradale - Si è concluso con grande partecipazione e entusiasmo l'incontro che si è svolto il 14 marzo presso il Teatro Cristo Re di Messina, coinvolgendo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gravitelli, diretto dalla Dirigente prof.ssa Domizia Arrigo, coadiuvata per la realizzazione del progetto dalle... 🔗messinatoday.it

L'esperienza che fa scuola: il protocollo come antidoto - Un osservatorio provinciale, formazione potenziata e a ogni livello, controlli più stringenti e sistemi innovativi per la rilevazione dei mancati incidenti. Sono le misure contenute ... 🔗quotidianodipuglia.it

Studenti di Bolzano a lezione di sicurezza stradale - Affollato incontro al Rainerum organizzato da A22 e Polizia stradale. La 5A del liceo Torricelli si aggiudica il quiz finale ... 🔗rainews.it

Conoscere la sicurezza nel lavoro - “Sicuri oggi, protagonisti domani”. È questo il titolo dell’evento di ieri, giornata contro gli incidenti sul lavoro, che ha visto protagonista la provincia di Rovigo e, in particolar modo, gli ... 🔗polesine24.it