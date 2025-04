Gli incassi del Xbox Game Pass sono stati stellari durante la pandemia secondo un ex Microsoft

durante la pandemia, Xbox Game Pass si è rivelato una miniera d'oro per Microsoft. secondo Richie Choudhary, ex Head of Product di Xbox tra il 2019 e il 2021, il servizio di abbonamento ha generato entrate annuali vicine ai 2 miliardi di dollari in quel periodo, numeri riportati anche sul suo profilo LinkedIn. A sostegno di queste cifre, ci sarebbero i documenti del consiglio antitrust brasiliano (CADE), secondo cui Game Pass avrebbe addirittura toccato 2,9 miliardi di dollari solo nel 2021, prima che il dato venisse oscurato nelle versioni ufficiali successive.Le dichiarazioni dell'ex dirigente, tuttavia, contrastano con le stime più caute fornite da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, che in interviste pubbliche ha indicato ricavi compresi tra 1,2 e 1,8 miliardi di dollari per gli anni 2021 e 2022.

