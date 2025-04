Gli atleti della New Marzial Mesagne si fanno valere agli Spanish Open

Gli atleti della New Marzial Mesagne si fanno valere agli Spanish Open - Tre atleti della New Marzial Mesagne hanno partecipato, con la Nazionale Italiana, allo Spanish open. Si tratta di Teodoro Del Veccio, Ludovico Iurlaro (categoria -63 chilogrammi) e Davide Lupo. I primi due hanno conquistato, rispettivamente, un oro e un bronzo. La spedizione azzurra, nel... 🔗brindisireport.it

Taekwondo: cinque atleti della New Marzial Mesagne convocati in Nazionale - MESAGNE - La Federazione Italiana Taekwondo, su disposizione del direttore tecnico Claudio Nolano, ha convocato cinque allievi della New Marzial Mesagne per partecipare al raduno collegiale cadetti che si terrà a Roma, presso il Cpo "Giulio Onesti", in vista del mondiale Cadetti di Taekwondo 2025... 🔗brindisireport.it

Taekwondo, New Marzial Mesagne corsara in Albania: sette medaglie - Il sodalizio del maestro Baglivo si piazza al secondo posto nella classifica a squadre del "Top Tirana trophy - e3". Tre ori, due argenti e altrettanti bronzi ... 🔗brindisireport.it

Taekwondo, Trofeo Kim & Liu’ Sud: la New Marzial Mesagne prima società - La società New Marzial di Mesagne ha ottenuto il primo posto nella classifica a squadre, in occasione dell’edizione 2025 del Trofeo Kim & Liu’ Sud, uno degli eventi più attesi del panorama giovanile ... 🔗today.it