Gli appelli e i sogni non servono La politica è fare atti concreti

Il documento firmato da Alfredo Monaci presidente di 'Siena Ideale' e pubblicato da La Nazione continua a far discutere. Non poteva perdere un'occasione così ghiotta l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini che entra a gamba tesa nel dibattito cittadino. Piccini, come è di suo stile, non le manda certo a dire e va subito dritto al punto. "Le cose che dice Monaci si sanno da tempo, non sono novità. Il problema è che gli appelli e i sogni non servono a niente. Servono atti amministrativi concreti fatti dalla maggioranza. Monaci è stato, come Marzucchi, in tutte le maggioranze possibili. Non hanno fatto scelte di campo. Rivendica invece le azioni fatte da 'Per Siena': "Ci siamo astenuti sul documento di maggioranza. E abbiamo fatto una serie di proposte concrete. Ci hanno preso a torte in faccia, sia chiaro, hanno cercato di escluderci".

