Gli amministratori delegati italiani sono i più anziani d’Europa Più agé dei nostri solo quelli in Usa E per le donne…

amministratori delegati italiani sono i più anziani. Infatti, dal ritratto che emerge dalla fotografia scattata dal report annuale "Route To The Top", l'indagine condotta da Heidrick & Struggles – società di headhunting, leader a livello globale nella ricerca di executive – sulla figura dell'Amministratore Delegato odierno in Europa, America, Asia e Africa, il prototipo tipo è quello di un uomo, che per oltre la metà dei campioni consultati ha 60 anni, e che rimane in carica per sei anni.Agli Ad italiani il riconoscimento dei più anziani d'Europa: il reportqaAnche sotto il profilo della diversità di genere le cose non vanno meglio. Unico CEO tra le 40 società quotate al FTSE risulta Giuseppina Di Foggia, alla guida di Terna dal 2023. Per quanto concerne la formazione degli Ad nostrani, inoltre, solo il 38% è in possesso di un dottorato.

