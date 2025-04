Giuseppe Riello designato presidente di Confindustria Verona

Confindustria Verona ha designato all’unanimità Giuseppe Rielloalla presidenza di Confindustria Verona per il quadriennio 2025-2029. La commissione di designazione, composta dagli ex presidenti Michele Bauli, Giulio Pedrollo e Franco Zanardi, ha presentato ieri sera la candidatura di Riello, attuale presidente della Camera di Commercio veronese, che ha raccolto attorno a sé un ampio consenso. Spetterà sempre al Consiglio Generale il prossimo 12 maggio esprimersi sul programma e sulla squadra che il presidente designato presenterà. Sarà poi l’Assemblea di giugno a eleggere il presidente.“Sono felice della fiducia e dell’appoggio che tanti colleghi hanno deciso di dimostrarmi – ha dichiarato Riello -. Quando ho pensato di mettere a disposizione della nostra associazione lamia esperienza in azienda, in Confindustria e nelle istituzioni del territorio, l’ho fatto consapevole che siamo in un momento di grande cambiamento in cui è necessario avviare una visione nuova. 🔗 Il Consiglio Generale dihaall’unanimitàalla presidenza diper il quadriennio 2025-2029. La commissione di designazione, composta dagli ex presidenti Michele Bauli, Giulio Pedrollo e Franco Zanardi, ha presentato ieri sera la candidatura di, attualedella Camera di Commercio veronese, che ha raccolto attorno a sé un ampio consenso. Spetterà sempre al Consiglio Generale il prossimo 12 maggio esprimersi sul programma e sulla squadra che ilpresenterà. Sarà poi l’Assemblea di giugno a eleggere il.“Sono felice della fiducia e dell’appoggio che tanti colleghi hanno deciso di dimostrarmi – ha dichiarato-. Quando ho pensato di mettere a disposizione della nostra associazione lamia esperienza in azienda, ine nelle istituzioni del territorio, l’ho fatto consapevole che siamo in un momento di grande cambiamento in cui è necessario avviare una visione nuova. 🔗 Ildenaro.it

Su altri siti se ne discute

Federazione italiana pallavolo: il pugliese Giuseppe Manfredi confermato presidente Oggi le elezioni - Di seguito un comunicato diffuso da Fipav: Si è conclusa a Rimini la 47a Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo. Confermato Presidente Federale per il quadriennio 2025-2028, il pugliese Giuseppe Manfredi. Insieme a lui i Vice Presidente Massimo Sala ed Elio Sità. Manfredi, nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere e presidente della Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica di Presidente provinciale dal 1987 al 1992. 🔗noinotizie.it

Alvise Biffi è stato designato presidente di Assolombarda - Alvise Biffi è il nuovo presidente designato di Assolombarda. Il consiglio generale dell’associazione ha, infatti, espresso larghissimo consenso attorno alla proposta della commissione di designazione costituita dai past president Benito Benedini, Carlo Bonomi e Alberto Meomartini. A lui è andato... 🔗milanotoday.it

Cina: presidente designato COP30, Paese ha ruolo chiave in cambiamento climatico - La Cina ha svolto un ruolo molto importante nell’affrontare il cambiamento climatico, e altri potrebbero guardare al Paese asiatico per una maggiore leadership nel settore, ha dichiarato in un’intervista il presidente designato della COP30 Andre Correa do Lago. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5939822/5939822/2025-02-28/cina-presidente-designato-cop30-paese-ha-ruolo-chiave-in-cambiamento-climatico Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Giuseppe Riello designato presidente di Confindustria Verona; Giuseppe Riello designato presidente di Confindustria Verona; Confindustria Verona, un solo nome per la presidenza: Giuseppe Riello; Giuseppe Riello scelto per la presidenza di Confindustria Verona fino al 2029. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giuseppe Riello designato presidente di Confindustria Verona - Il Consiglio Generale di Confindustria Verona ha designato all'unanimità Giuseppe Riello alla presidenza di Confindustria Verona per il quadriennio 2025-2029. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Confindustria Verona, un solo nome per la presidenza: Giuseppe Riello - Con Raffaele Boscaini a capo di Confindustria Veneto, il suo posto come guida degli industriali veronesi potrebbe essere preso dal suo vice nonché attuale presidente della Camera di Commercio ... 🔗veronasera.it