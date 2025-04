Giuntoli in guai seri | Mercato della Juventus congelato

Juventus dovrà prima di tutto concludere il campionato con un piazzamento Champions e poi pensare al futuro. Annuncio su GiuntoliCampo e Mercato in casa Juventus si intrecciano inevitabilmente. A quattro giornate dal traguardo i bianconeri allenati da Tudor puntano allo sprint decisivo per strappare il pass per la prossima edizione della Champions League.Giuntoli (LaPresse) – CalcioMercato.itSi tratta di un passaggio fondamentale per quelle che sono le ambizioni del club bianconero, che anche dal punto di vista strettamente economico ha chiaramente bisogno di un approdo tra le prime quattro. La Champions consentirà infatti a Giuntoli e soci di muoversi con maggiore libertà in sede di calcioMercato, fermo restando che la stessa posizione dell’ex dirigente del Napoli è tutta da decifrare. 🔗 Calciomercato.it - Giuntoli in guai seri: “Mercato della Juventus congelato” Ladovrà prima di tutto concludere il campionato con un piazzamento Champions e poi pensare al futuro. Annuncio suCampo ein casasi intrecciano inevitabilmente. A quattro giornate dal traguardo i bianconeri allenati da Tudor puntano allo sprint decisivo per strappare il pass per la prossima edizioneChampions League.(LaPresse) – Calcio.itSi tratta di un passaggio fondamentale per quelle che sono le ambizioni del club bianconero, che anche dal punto di vista strettamente economico ha chiaramente bisogno di un approdo tra le prime quattro. La Champions consentirà infatti ae soci di muoversi con maggiore libertà in sede di calcio, fermo restando che la stessa posizione dell’ex dirigente del Napoli è tutta da decifrare. 🔗 Calciomercato.it

Mercato Juve, Giuntoli in guai seri: offerti 80 milioni - La Juve ha cominciato a riflettere sulle prossime mosse di mercato. Un colpo sognato, però, non si concretizzerà: il motivo. Può respirare la Juventus, dopo mesi vissuti in apnea. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, grazie al successo sul Lecce ed il successivo ko del Bologna sul campo dell’Atalanta, è infatti tornata alla portata dei bianconeri saliti al quarto posto a +2 dai felsinei. 🔗tvplay.it

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

Sabatini: 'Giuntoli avrebbe ceduto Yildiz per fare mercato, Elkann lo ha bloccato' - Secondo quanto riferito a Radio Cusano Campus dal giornalista Sandro Sabatini, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe pensato per la prossima estate di cedere Kenan Yildiz per monetizzare ... 🔗it.blastingnews.com

Mercato Juve, Giuntoli potrebbe sacrificare questo giocatore in uscita: Premier League e Bundesliga sono sulle sue tracce! Ecco come stanno le cose - Secondo quanto ha riportato sul proprio profilo X, Cristiano Giuntoli potrebbe essere chiamato al sacrificio di Samuel Mbangula. L’esterno belga della Vecchia Signora ha suscitato gli interessi di ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Campi duro con Giuntoli: 'Dopo lo scempio fatto sul mercato non può restare' - Il giornalista Graziano Campi ha lanciato una dura accusa sul proprio account X in direzione dell'attuale direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ... tra mercato in e out, gestione ... 🔗it.blastingnews.com