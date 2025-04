Giulio Gallazzi diventa unico proprietario dell' Alcione Milano | nuovo stadio e ambizioni Serie C

Alcione Milano volta ufficialmente pagina. Dopo le dimissioni di Marcello Montini, che domenica ha salutato il club con una toccante lettera, è arrivato oggi il comunicato che sancisce il nuovo corso: Giulio Gallazzi, già co-presidente, diventa l’unico proprietario e presidente del club orange. Un passaggio storico, che chiude un ciclo vincente e apre una fase ancora più ambiziosa. L’annata appena conclusa ha visto l’Alcione ottenere una salvezza in sicurezza al primo anno tra i professionisti, con un dodicesimo posto che ha confermato la bontà del progetto. Montini, artefice di un percorso straordinario durato 11 anni, continuerà a collaborare con Gallazzi sullo sviluppo strategico, in particolare per il nuovo stadio. "Sono orgoglioso di aver compiuto questo passo e di diventare il riferimento di questa nuova fase dell’Alcione Milano, una realtà che in pochi anni ha dimostrato quanto sia possibile crescere unendo visione, competenza e passione", ha dichiarato Gallazzi. 🔗 Sport.quotidiano.net - Giulio Gallazzi diventa unico proprietario dell'Alcione Milano: nuovo stadio e ambizioni Serie C L’volta ufficialmente pagina. Dopo le dimissioni di Marcello Montini, che domenica ha salutato il club con una toccante lettera, è arrivato oggi il comunicato che sancisce ilcorso:, già co-presidente,l’e presidente del club orange. Un passaggio storico, che chiude un ciclo vincente e apre una fase ancora più ambiziosa. L’annata appena conclusa ha visto l’ottenere una salvezza in sicurezza al primo anno tra i professionisti, con un dodicesimo posto che ha confermato la bontà del progetto. Montini, artefice di un percorso straordinario durato 11 anni, continuerà a collaborare consullo sviluppo strategico, in particolare per il. "Sono orgoglioso di aver compiuto questo passo e dire il riferimento di questa nuova fase, una realtà che in pochi anni ha dimostrato quanto sia possibile crescere unendo visione, competenza e passione", ha dichiarato. 🔗 Sport.quotidiano.net

