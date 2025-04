361magazine.com - Giulia De Lellis è incinta! L’indizio che spegne ogni dubbio

Dopo settimane di rumors e speculazioni, arriva la conferma indiretta. Le prime foto del pancino e una storia d’amore che continua più forte che maiI fan avevano sospettato da tempo, ma ora la conferma è arrivata, seppur in modo discreto:Dee Tony Effe stanno aspettando un bambino! Le prime immagini che svelano il pancino disono arrivate direttamente dai social, e anche se non c’è ancora una dichiarazione ufficiale, le foto parlano chiaro. Una vera e propria sorpresa che ha fatto impazzire il web e messo a tacere tutte le voci.La prova che scioglieEra solo questione di tempo prima che qualcuno riuscisse a fare una foto “incriminante”, e Chi ha colto l’occasione.e Tony erano insieme su un campo da golf: lei vestita di bianco, lui con la tenuta sportiva mentre si dava alla sua passione per il golf. 🔗 361magazine.com