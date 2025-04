Dilei.it - Giulia De Lellis è incinta, con Tony Effe saranno presto genitori: l’indiscrezione

Da settimane circolavano voci sempre più insistenti, e ora sembrerebbero trovare conferma:Desarebbe in dolce attesa. L’influencer e imprenditrice digitale, starebbe aspettando il suo primo figlio insieme al rapper. La loro storia d’amore, iniziata nell’estate del 2024 quasi per gioco, si sarebbe trasformata in qualcosa di importante nel corso degli ultimi mesi, mantenendosi però lontana da dichiarazioni ufficiali e grandi esposizioni sui social.Le immagini che alimentano le indiscrezioniA rilanciare con forza la notizia è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime immagini inequivocabili. Gli scatti ritraggonoDedurante un soggiorno a Villa d’Este, sul Lago di Como. Nelle foto,appare con abiti larghi, ma è evidente una rotondità sospetta all’altezza del ventre. 🔗 Dilei.it