Giudice Sportivo Serie A un altro bianconero entra in diffida dalla sfida contro il Bologna | se ammonito contro i rossoblù può saltare la gara contro la Lazio!

Giudice Sportivo Serie A, un altro bianconero entra in diffida per la sfida contro il Bologna: questo calciatore rischia di saltare la partita contro la Lazio

Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea non ha solo ratificato la squalifica per due giornate a Kenan Yildiz. Nella relazione posteriore alla 34^ giornata di Serie A c'è anche spazio per un recap relativo ai diffidati. Nella lista dei giocatori che rischiano la squalifica per la 36^ giornata di Serie A c'è anche Nicolò Savona. Se contro il Bologna dovesse essere ammonito, salterebbe la sfida contro la Lazio.

